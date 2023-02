Μεσανατολικό: Το Ισραήλ εξαπολύει αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, μερικές ώρες αφού οι ένοπλες δυνάμεις του ανακοίνωσαν πως αναχαιτίστηκε ρουκέτα η οποία εκτοξεύθηκε από τον παλαιστινιακό θύλακα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να εκτοξεύονται άλλες δύο ρουκέτες προς την κατεύθυνση του Ισραήλ μετά τα ισραηλινά πλήγματα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο περί εκτόξευσης και τρίτης ρουκέτας.

The aggression on #Gaza continues under the eyes of the world #GazaUnderAttack right now while #Palestinians were sleeping #FreePalestine #Ukraine #UkraineWar #Russia #China #Canada #USA #Japan #COVID19 #WarCrimes pic.twitter.com/Z68JsN1tJn

— Nina (@Nina_Tim17) February 2, 2023