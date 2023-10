Μεσανατολικό: Ισοπεδώνεται η Γάζα – Πυραυλικές επιθέσεις από τη Χαμάς - Σκηνές φρίκης

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στο Ισραήλ, που σχεδιάζει μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που η Χαμάς συνεχίζει το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον ενημέρωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. «Πρέπει να μπούμε μέσα» φέρεται να είπε ο Ισραηλινός ηγέτης, όπως μετέδωσαν ΜΜΕ των δύο χωρών. Επιπλέον, τους συνιστά να ελέγξουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο και να διασφαλίσουν ότι έχουν προσβασιμότητα σε αυτό.

Η διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραηλινού Στρατού τις τελευταίες ώρες εκδίδει οδηγίες στους πολίτες να βεβαιωθούν ότι είναι εφοδιασμένοι με τρόφιμα και νερό για τουλάχιστον 72 ώρες.

«Η εκστρατεία μπορεί να είναι μεγάλη και είναι σημαντικό κάθε οικογένεια να διασφαλίσει ότι έχει νερό, τροφή, φάρμακα και απαραίτητο εξοπλισμό για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν πως διακόπτουν κάθε παροχή ενέργειας, νερού, τροφίμων και ρεύματος στην περιοχή.

«Επιβάλλουμε απόλυτο αποκλεισμό στη Γάζα. Δεν θα υπάρχει ηλεκτρικό, φαγητό, νερό, καύσιμα, όλα κλείνουν. Μαχόμαστε με ανθρώπινα κτήνη και τα αντιμετωπίζουμε όπως τους αρμόζει» ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ.

Όλα αυτά, την ώρα που υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε απόψε ότι η τρομοκρατική οργάνωση είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για μια πιθανή ανακωχή με το Ισραήλ, αφού «πέτυχε τους στόχους της», όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 687 άνθρωποι και άλλοι 3.726 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών, υπάρχουν 140 παιδιά και 105 γυναίκες, πρόσθεσε.

Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400: πάνω από 900 είναι οι Ισραηλινοί, τουλάχιστον 560 οι Παλαιστίνιοι.

Στα σύνορα συνεχώς συγκεντρώνονται ισραηλινοί στρατιώτες. Οι έφεδροι που έχουν κληθεί ξεπερνούν τους 300.000, την ώρα που νέες ρουκέτες από τη Γάζα εκτοξεύτηκαν σε πόλεις του Ισραήλ, με τις σειρήνες να ακούγονται ακόμη και στην Ιερουσαλήμ.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) επιβεβαίωσαν ότι 900 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Επιπλέον, τα πτώματα 1.500 μαχητών της Χαμάς έχουν βρεθεί στο ισραηλινό έδαφος, δήλωσε εκπρόσωπος των IDF, σύμφωνα με το βρετανικό Sky News.

Σφοδρές μάχες έχουν λάβει χώρα μεταξύ μεγάλου αριθμού μαχητών της Χαμάς και των IDF μετά τη μαζική εισβολή το Σάββατο.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα 123 στρατιωτών που, όπως λένε, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου.

