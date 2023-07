Μεσανατολικό: 9 Παλαιστίνιοι νεκροί και 100 τραυματίες στην επιχείρηση ισραηλινού στρατού (βίντεο)

Εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ευρείας κλίμακας του στρατού του Ισραήλ, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες μέλη του και χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση αυτή –τη μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, στη Δυτική Όχθη εδώ και χρόνια– πυρά και εκρήξεις έσειαν για ώρες την πόλη και τον παρακείμενο καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, οχυρά ένοπλων παλαιστινιακών παρατάξεων που έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο.

«Περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν πλέον εγκαταλείψει τον καταυλισμό» προσφύγων, δήλωσε χθες Δευτέρα το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμάλ Αμπού αλ Ρουμπ, ο αντικυβερνήτης της Τζενίν, διευκρινίζοντας ότι πως οι αρχές έλαβαν μέτρα για τη φιλοξενία τους σε σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις στην πόλη.

Η νέα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού –βαφτίστηκε «Σπίτι και Κήπος» από το επιτελείο– ακολουθεί σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών πολιτών και κύματα αντιπαλαιστινιακής βίας από εβραίους εποίκους.

«Οι δυνάμεις μας μπήκαν στη σφηκοφωλιά των τρομοκρατών στην Τζενίν (...) και επιχειρούν να καταστρέψουν κέντρα διοίκησης και να πάρουν μεγάλη ποσότητα όπλων», ανέφερε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως στην επιχείρηση ενεπλάκη δύναμη μεγέθους «ταξιαρχίας» [σ.σ. με τα δεδομένα του ισραηλινού στρατού, αυτό σημαίνει από 1.000 ως 2.000 στρατιωτικοί].

Παλαιστίνιοι πέταγαν πέτρες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών ενώ ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει από τους καπνούς εκρήξεων και καιόμενων οδοφραγμάτων, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εννιά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι εκατό τραυματίστηκαν –οι 20 εξ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση–, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Εκτυλίχθηκαν «αεροπορικοί βομβαρδισμοί και χερσαία εισβολή», αφηγήθηκε ο Μαχμούντ αλ Σαάντι, διευθυντής της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στην Τζενίν. «Σπίτια και εγκαταστάσεις βομβαρδίστηκαν (...) Υψωνόταν καπνός από παντού».

Dozens of families in #Jenin are being forced out of their homes by Israeli forces in the Jenin refugee camp. Families who refused to leave are posting their "last messages" on social media!

Ongoing Nakba, recurrent Nakba pic.twitter.com/DV3LM9WNEo

— Maha Hussaini (@MahaGaza) July 4, 2023