Μελβούρνη: Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο - Στο νοσοκομείο ένας 20χρονος

Σε συνεγερμό τέθηκαν οι Αρχές μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Northland στο Πρέστον της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Ένας άνδρας γύρω στα 20 του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Royal Melbourne σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση με «τραύματα στο άνω μέρος του σώματος»

Μαρτυρίες έκαναν λόγο για άτομα που κρατούσαν ματσέτες, ενώ πολλοί ήταν οι επισκέπτες στο εμπορικό κέντρο κλειδώθηκαν μέσα στα καταστήματα μαζί με το προσωπικό.

Northland Shopping Centre in Preston, Melbourne, is in lockdown following reports of a knife attack.

pic.twitter.com/kQVKWldByc

— Caldron Pool (@CaldronPool) May 25, 2025