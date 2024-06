Μεγάλη Βρετανία: Χωρίς την Κέιτ Μίντλετον το λαμπερό δείπνο του Καρόλου στο αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας

Πλούσιο δείπνο προς τιμήν του αυτοκράτορα Ναρουχίτο και της αυτοκράτειρας Μασάκο παρέθεσε, χωρίς την παρουσία της Κέιτ Μίντλετον, το βράδυ της Τρίτης στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ο βασιλιάς Κάρολος.

Το αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία μετά από πρόσκληση του 75χρονου μονάρχη.

Στο δείπνο το παρών έδωσαν η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Εδουάρδος με την σύζυγό του Σόφη, δούκισσα του Εδιμβούργου, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ με την σύζυγό του Ακσάτα Μούρτι, ο επικεφαλής των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ με την σύζυγό του Βικτώρια, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ και Ιάπωνες διπλωμάτες που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο δείπνο παρέστη και ο δημοφιλής συνθέτης Άντριου Λόιντ Βέμπερ, τον οποίο πρόσφατα ο Βρετανός μονάρχης έχρισε ιππότη του Τάγματος της Περικνημίδας.

"The Pokemon phrase 'Gotta catch 'em all' might resonate with my grandchildren, but for me, it's perhaps more aspirational," the monarch joked.

