Με βασιλικό οικόσημο ο νέος ιστότοπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ

Το βασιλικό οικόσημο υιοθέτησαν στον νέο επίσημο ιστότοπό τους ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ.

Η νέα επωνυμία του ιστότοπου αυτού, φέρει τη βασιλική τους ιδιότητα τόσο με το οικόσημο, όσο και με την αναγραφή του τίτλου:

«Το γραφείο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ».

Umm, these two nincompoops do realize they are not “Sussex,” right? The gall of buying https://t.co/puNeTZv1j8, and including a royal crest, though they hate the royals, is ridiculous. https://t.co/7K5iiy8ism

— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) February 12, 2024