Μαζικοί πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: Ένας αστυνομικός νεκρός και πέντε τραυματίες

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μαζικό πυροβολισμό σε μια σικ γειτονιά της Μινεάπολης των ΗΠΑ, το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έξι άτομα -δύο αστυνομικοί και τέσσερις πολίτες- πυροβολήθηκαν στη μοντέρνα γειτονιά Γουίτιερ της πόλης γύρω στις 6 μ.μ.

Ένας 28χρονος αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσαν πηγές των αρχών επιβολής του νόμου στη Star Tribune. Άλλος ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

«Προσευχόμαστε για όλους τους άνδρες της άμεσης δράσης που έσπευσαν στο σημείο και εργάζονται για να κρατήσουν την κοινότητα ασφαλή», έγραψε στο Twitter ο Κυβερνήτης Τιμ Βαλτς, προσθέτοντας ότι η πολιτεία «είναι έτοιμη να παράσχει κάθε απαραίτητο πόρο».

Minneapolis

May 30, 2024

