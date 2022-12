Μαθητής έσπασε στο ξύλο καθηγητή όταν είπε στους γονείς για τις αποδόσεις του (βίντεο)

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχτηκαν σε λύκειο στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, με έναν δάσκαλο να δέχεται σφοδρή επίθεση από έναν μαθητή του, μέσα στην τάξη. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Discovery High School στο Lawrenceville, μετά από μια συνάντηση καθηγητών με γονείς.

Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός φέρεται, σύμφωνα με την Daily Mail να είπε στους γονείς του ανήλικοι πως δεν έχει ικανοποιητικές επιδόσεις στα μαθήματα.

Και αυτό ήταν η αφορμή για τον μαθητή να ξεσπάσει με τόσο άγριο και κακό τρόπο ρίχνοντας κάτω τον άνθρωπο και χτυπώντας τον στο κεφάλι, στο πρόσωπο και το σώμα.

A teacher in Lawrenceville, GA was beaten by a student 1 day after discussing this student’s poor performance with parents.

This school district also changed their discipline policies this year to be more lax & have reportedly seen a 31% increase in students involved in fights. pic.twitter.com/HfZvggOGh4

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 30, 2022