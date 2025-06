Μάθιου Πέρι: Γιατρός παραδέχεται ότι του χορήγησε παράνομα κεταμίνη -Κινδυνεύει με 40 χρόνια φυλάκιση

Μια σημαντική εξέλιξη γύρω από τον θάνατο του Μάθιου Πέρι (Matthew Perry) βγήκε στο φως της δημόσιοτητας, καθώς ένας από τους εμπλεκόμενους γιατρούς στην υπόθεση συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για παράνομη διακίνηση κεταμίνης.

Οι νέες εξελίξεις

Πρόκειται για τον Σαλβαντόρ Πλασένσια, ο οποίος διατηρούσε ιδιωτική κλινική στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια. Ο Πλασένσια κατηγορείται ότι χορήγησε στον Πέρι κεταμίνη έναντι χιλιάδων δολαρίων, χωρίς να υπάρχει επαρκής ιατρική αιτιολόγηση ή επίβλεψη.

Η κεταμίνη, ουσία με αναισθητικές και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, θεωρείται ότι αποτέλεσε βασικό παράγοντα στον θάνατο του ηθοποιού τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο συνδυασμός της με άλλες ουσίες οδήγησε στην απώλεια των αισθήσεων και στον πνιγμό του Πέρι στο υδρομασάζ της οικίας του.

Ο Πλασένσια αναμένεται να δηλώσει ένοχος για τέσσερις κατηγορίες παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, με την προβλεπόμενη ποινή να φτάνει έως και τα 40 έτη φυλάκισης.

Doctor who helped supply Matthew Perry ketamine will plead guilty to drug charges https://t.co/k0wrbh1LSc pic.twitter.com/Ao3AG1H688

— New York Post (@nypost) June 16, 2025