Μασσαλία - κατάρρευση πολυκατοικίας: Δύο σορούς εντόπισαν οι διασώστες

Δύο πτώματα βρέθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στα συντρίμμια ακινήτου που κατέρρευσε εξαιτίας έκρηξης στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

«Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων δυσκολιών της επιχείρησης, η ανάσυρση (σ.σ. των πτωμάτων από τα ερείπια) θα πάρει χρόνο», διευκρίνισε η πυροσβεστική σε λακωνική ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της εφημερίδας La Provence και του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV.

«Οι δικαστικές αρχές θα προχωρήσουν κατόπιν στην ταυτοποίηση» των θυμάτων, κατά την ίδια πηγή.

«Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση νωρίς το πρωί», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο εντοπισμός των θυμάτων καταγράφηκε 24 ώρες και πλέον μετά τη γιγάντια έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στη Μασσαλία.

#UPDATE Two bodies have been found in the rubble of a building that collapsed in Marseille following a major explosion, the fire department says.

"Given the particular difficulties of intervention, the extraction (of the bodies from the site) will take time" pic.twitter.com/mt0mbHuByS

— AFP News Agency (@AFP) April 10, 2023