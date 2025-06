Μακελειό στην Αυστρία: Με δύο όπλα πυροβολούσε ο δράστης στο σχολείο - 10 νεκροί και 12 τραυματίες

Έξι γυναίκες και τρεις άνδρες είναι τα θύματα της τραγωδίας που σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη σε δημόσιο λύκειο (BORG) στο Γκρατς, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ. Νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης. Παράλληλα, επισήμανε ότι δώδεκα είναι οι τραυματίες, μερικοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και ότι μακελάρης έδρασε μόνος του.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σχετικά με την πορεία των ερευνών ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν ένας 21χρονος Αυστριακός υπήκοος, ο οποίος χρησιμοποίησε δύο όπλα τα οποία πιθανότατα κατείχε νόμιμα ενώ δεν είχε και προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη.

Ο υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι ήταν πρώην μαθητής του σχολείου που δεν αποφοίτησε όμως από αυτό. «Όλα τα άλλα, και πολλά πράγματα για τα οποία έχουν γίνει εικασίες αυτή τη στιγμή, είναι απλώς εικασίες», λέει, προσθέτοντας ότι όλα αποτελούν πλέον μέρος μιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο 21χρονος αφότου άνοιξε πυρ αυτοκτόνησε όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία. Οι μονάδες της αυστριακής αστυνομίας βρήκαν τη σορό του στις τουαλέτες του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στο σημείο έσπευσαν οι ειδικές δυνάμεις της αυστριακής αστυνομίας COBRA.

Σύμφωνα με επιζώντες της επίθεσης ο ύποπτος ο πρώην φοιτητής Σάμουελ Χάιντερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάιντερ επιχείρησε να ενταχθεί στη ρωσική ομάδα μισθοφόρων «Βάγκνερ» μέσω ενός γραφείου στρατολόγησης στη Σερβία το 2023, αλλά απορρίφθηκε για άγνωστους λόγους. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

According to survivors of the shooting spree in #Graz the suspect is said to be former student Samuel Haider. The self-proclaimed gun fanatic tried to join the mercenary group "Wagner" through a recruitment agency in Serbia in 2023, but was rejected for unspecified reasons.… pic.twitter.com/uQCgNfUogi

