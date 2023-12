Μακελειό σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ: 4 νεκροί – Ο δράστης ήταν καθηγητής που έκανε αίτηση να διδάξει στο σχολείο

Ένοπλος άνοιξε πυρ την Τετάρτη (6/12) σε πανεπιστημιούπολη στο Λας Βέγκας, στη Νεβάδα των ΗΠΑ, και σκότωσε 4 ανθρώπους, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Το νέο μακελειό έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων για την οπλοφορία σε συγκεκριμένες πολιτείες, ενώ ξύπνησε μνήμες στο Λας Βέγκας από το 2017 και μια από τις χειρότερες σφαγές που διαπράχθηκαν ποτέ στις ΗΠΑ. Τότε ένοπλος σκότωσε 58 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες άλλους, ανοίγοντας πυρ από τον 32ο όροφο ξενοδοχείου προς τους ανθρώπους που σκόπευαν να παρακολουθήσουν συναυλία.

«Ο ύποπτος χτυπήθηκε και πέθανε αμέσως», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του UNLV Adam Garcia.

Ο ύποπτος δράστης είναι ένας 67χρονος καθηγητής, ο οποίος δίδασκε στο παρελθόν στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Καρολίνας στη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε στο Associated Press αξιωματούχος των αρχών, προσθέτοντας ότι είχε αναζητήσει ανεπιτυχώς δουλειά στο UNLV.

Multiple law enforcement sources told ABC News the deceased suspect in the deadly shooting at the University of Nevada, Las Vegas is Anthony Polito, 67. Polito had applied for a professor position at UNLV but was not hired, those sources told ABC. https://t.co/tGVmhAvNcR pic.twitter.com/6DeXinZTs4

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 7, 2023