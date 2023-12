ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας μετά την πληροφορία πως άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε αρκετούς ανθρώπους, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα. Ο δράστης σύμφωνα με την αστυνομία είναι νεκρός.

Οι αρχές του Πανεπιστημίου εξέδωσαν ανακοίνωση, προειδοποιώντας τους φοιτητές και το προσωπικό για αναφορές πυροβολισμών, λέγοντάς τους να απομακρυνθούν σε ασφαλή περιοχή.

WATCH: Police responding to an "active shooter" at the University of Nevada campus in Las Vegas. Multiple confirmed victims pic.twitter.com/BW8hhCBttr

— BNO News (@BNONews) December 6, 2023