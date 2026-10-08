Μαδρίτη: Νύχτα έντασης και συγκίνησης για τη Μαρικάρμεν -Αγρυπνία στο κοινοβούλιο (βίντεο)

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Σε αγρυπνία για τη Μαρικάρμεν μετατράπηκε το βράδυ της Τετάρτης η κατασκήνωση διαμαρτυρίας στην Puerta del Sol της Μαδρίτης, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, όπου λίγο μετά τις 20:30 τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της. Αμέσως μετά ακούστηκαν συνθήματα, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν μεταξύ άλλων «Η Μαρικάρμεν φεύγει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται».

Η συγκέντρωση εξελίχθηκε στη συνέχεια σε αυθόρμητη πορεία προς το ισπανικό Κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν στους δρόμους του κέντρου της Μαδρίτης κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, ενώ στην οδό Cedaceros κάθισαν στο οδόστρωμα και άναψαν κεριά στη μνήμη της 87χρονης.

Cedaceros cortada. Algunos de los manifestantes de Sol, aquí. Dicen que no se van a ir, ni con decreto, ni con huelga ni con elecciones. Continúa el movimiento tras la muerte de Maricarmen. @COPE https://t.co/3mPwCDWK3A — Alba Gutiérrez (@albagutierrezj) October 7, 2026

Πορεία προς το Κοινοβούλιο

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή ήταν ισχυρή, ιδιαίτερα όταν μέρος των συγκεντρωμένων επιχείρησε να πλησιάσει περισσότερο στο Κοινοβούλιο. Καταγράφηκε ένταση, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαρά επεισόδια.

Η κινητοποίηση παρέμεινε για αρκετές ώρες στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας, με τους διαδηλωτές να συνδέουν τον θάνατο της Μαρικάρμεν με τον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για το στεγαστικό ζήτημα.

Κεριά και λουλούδια τοποθετήθηκαν και έξω από το σπίτι όπου ζούσε η 87χρονη.

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Επιστροφή στην Puerta del Sol

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι διαδηλωτές επέστρεψαν στην Puerta del Sol, όπου η κατασκήνωση συνεχίστηκε για 12η διαδοχική νύχτα.

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Το κλίμα παρέμεινε φορτισμένο, με την πλατεία να γεμίζει κεριά και μηνύματα στη μνήμη της Μαρικάρμεν, ενώ οι συγκεντρωμένοι ξεκαθάριζαν ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν.

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