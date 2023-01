Λιοντάρι επιτέθηκε στον εκπαιδευτή του σε τσίρκο της Ρωσίας - τον έσωσε η γυναίκα του (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο από παράσταση τσίρκου στη Ρωσία, όπου λιοντάρι επιτέθηκε και παραλίγο να κατασπαράξει τον εκπαιδευτή του.

Το θηρίο «έγδαρε και βύθισε τα δόντια του» στον Αλεξέι Μακαρένκο, 42 ετών, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης μπροστά σε παιδιά και τους γονείς τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Ωστόσο, η σύζυγός του Όλγα Μπορίσοβα, 43 ετών, επίσης εκπαιδεύτρια, «του έσωσε τη ζωή» διώχνοντας το ζώο, κατά τη διάρκεια παράστασης στο Σότσι, της Ρωσίας.

Περιέργως, το ζευγάρι στη συνέχεια έκανε υπόκλιση και αγκαλιάστηκε μπροστά στο κοινό σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Πολλοί θεατές πίστεψαν ότι η επίθεση του λιονταριου ήταν μέρος της παράστασης.

Στην πραγματικότητα, η Μπορίσοβα έσωσε τον άνδρα της από πιθανό θάνατο, δήλωσε ο επικεφαλής του Μεγάλου Κρατικού Τσίρκου της Μόσχας, Έντγκαρντ Ζαπάσνι.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

At Sochi circus, a lion attacked his trainer. Some quick thinking by the performer’s wife saved the day. pic.twitter.com/v9qtan4pvc

— Russia Unplugged (@UnpluggedRus) January 5, 2023