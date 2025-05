Λίβερπουλ: Πρώην πεζοναύτης και οικογενειάρχης με τρία παιδιά ο 53χρονος που έριξε το ΙΧ του πάνω σε πλήθος

Σοκαρισμένο παραμένει το Λίβερπουλ από το περιστατικό που επισκίασε τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων στους δρόμους της πόλης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League από την ποδοσφαιρική ομάδα το απόγευμα της 26ης Μαΐου.

Ο οδηγός που έριξε το αυτοκίνητό του μέσα στο πλήθος, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους, είναι ο Πολ Ντόιλ, ένας πρώην πεζοναύτης και νυν σύμβουλος κυβερνοασφάλειας, ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου του Λίβερπουλ, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες.

Ο 53χρονος, κάτοικος της περιοχής Γουέστ Ντέρμπι, φέρεται να ακολούθησε ένα ασθενοφόρο για να παρακάμψει το οδόφραγμα που είχε στηθεί, με το Ford Galaxy που οδηγούσε, πέφτοντας με ταχύτητα πάνω στο πλήθος το οποίο είχε συγκεντρωθεί στην οδό Water Street. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, λίγη ώρα αφού η ομάδα της Λίβερπουλ είχε ολοκληρώσει την παρέλασή της μπροστά από το εμβληματικό Royal Liver Building.

Συνολικά 79 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι εννέα ετών, ενώ τουλάχιστον επτά εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ διευκρίνισε ότι το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Κατηγορίες και προφυλάκιση μετά τη σύντομη παρουσία του στο δικαστήριο

Ο Ντόιλ οδηγήθηκε με κλούβα σήμερα στο δικαστήριο, φορώντας μαύρο κοστούμι, γκρι γραβάτα και λευκό πουκάμισο, δείχνοντας συντετριμμένος. Μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει τα προσωπικά του στοιχεία και στη συνέχεια προφυλακίστηκε. Αντιμετωπίζει συνολικά επτά κατηγορίες, που περιλαμβάνουν:

- Επικίνδυνη οδήγηση

- Δύο κατηγορίες πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση

- Δύο κατηγορίες τραυματισμού με πρόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης

- Δύο κατηγορίες απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση

