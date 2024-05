Λευκός Οίκος: «Απαράδεκτο» το Ισραήλ να κλείνει σημεία εισόδου της βοήθειας στη Γάζα

Οι ΗΠΑ θεωρούν «απαράδεκτο» το κλείσιμο από το Ισραήλ δύο σημαντικών σημείων εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αυτών της Ράφα και του Κερέμ Σαλόμ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Τα κλειστά σημεία διέλευσης πρέπει να ανοίξουν ξανά, είναι απαράδεκτο να είναι κλειστά», δήλωσε η Καρίν Ζαν-Πιερ, διευκρινίζοντας ότι το σημείο εισόδου του Κερέμ Σαλόμ αναμένεται ν’ ανοίξει ξανά σήμερα, όπως ενημερώθηκαν από τις ισραηλινες δυνάμεις.

Ο ΟΗΕ και άλλες διεθνείς υπηρεσίες αρωγής δήλωσαν ότι το κλείσιμο των δύο σημείων διέλευσης προς τον νότο της Γάζας, τη Ράφα, και το ελεγχόμενο από το Ισραήλ Κερέμ Σαλόμ – έχει ουσιαστικά αποκόψει τον παλαιστινιακό θύλακα από την εξωτερική βοήθεια και ελάχιστες προμήθειες υπάρχουν στο εσωτερικό του.

«Κυνηγάμε τρομοκράτες», λένε οι Ισραηλινοί

Ο ισραηλινός στρατός σε ενημέρωση μέσα από το επίσημο κανάλι στο Telegram, ισχυρίζεται ότι στόχευσε το πέρασμα της Ράφα επειδή είχε «πληροφορίες που έδειχναν ότι το πέρασμα της Ράφα στην ανατολική Ράφα χρησιμοποιείται για τρομοκρατικούς σκοπούς».

The IDF releases footage of it capturing the Gazan side of the Rafah Crossing. https://t.co/Sl3eTqscJS pic.twitter.com/Pz5IWIStCF

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 7, 2024