Κυρώσεις Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά Ισραηλινών εξτρεμιστών - Καταστρέφουν τη βοήθεια προς τη Γάζα

Την υιοθέτηση κυρώσεων κατά Ισραηλινών που παρεμποδίζουν την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους της πολύπαθης Γάζας ανακοίνωσε την Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ειδικότερα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών στη σχετική ανακοίνωσή του «χαρακτήρισε βίαιη την εξτρεμιστική ισραηλινή ομάδα «Tzav 9» η οποία μπλοκάρει και καταστρέφει τις αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους αμάχους της Γάζας».

Λεηλασίες φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια

Μέλη αυτής της ομάδας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επιχείρησαν να εμποδίσουν τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «κλείνοντας δρόμους, μερικές φορές βίαια, κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ της Ιορδανίας και της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει συγκεκριμένα την 13η Μαΐου, όταν μέλη της Tzav 9 λεηλάτησαν και μετά έβαλαν φωτιά σε δυο φορτηγά κοντά στη Χεβρώνα, στη Δυτική Όχθη, τα οποία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

🇵🇸An ABC journalist reports on israeli settler mobs establishing checkpoints to hinder humanitarian aid trucks destined for starving Palestinians in #Gaza.

These mobs have attacked trucks, assaulted drivers, and destroyed aid and medicine intended for Gaza's needy.

