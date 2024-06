G7: Ο Μπάιντεν «χάθηκε» ξανά και πήγε η Μελόνι να τον φέρει πίσω -Δείτε το βίντεο

«Χάθηκε» πάλι ο Τζο Μπάιντεν και έσπευσε η Τζόρτζια Μελόνι να τον βοηθήσει στη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο της G7. Η νέα άβολη στιγμή του Αμερικανού προέδρου καταγράφηκε σε βίντεο.

Η Τζόρτζια Μελόνι παρατήρησε ότι ο Τζο Μπάιντεν απομακρυνόταν από το σημείο όπου θα λαμβανόταν μία φωτογραφία των ηγετών της G7.

Χωρίς να χάσει χρόνο η Ιταλίδα πρωθυπουργός πήγε προς το μέρος του προέδρου των ΗΠΑ και πιάνοντάς τον ελαφρά από το χέρι τον οδήγησε πίσω στους υπόλοιπους ηγέτες.

Ο 81χρονος Μπάιντεν φαίνεται σε βίντεο να απομακρύνεται κατά τη διάρκεια επίδειξης αλεξίπτωτου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7.

WHAT IS BIDEN DOING? pic.twitter.com/iY33K2srII

— RNC Research (@RNCResearch) June 13, 2024