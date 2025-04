Κτηνίατρος που κλωτσούσε βάναυσα άλογο στο πρόσωπο βρέθηκε νεκρός σε λίμνη

Νεκρός στη λίμνη Μιντ βρέθηκε κτηνίατρος στο Λας Βέγκας την Παρασκευή, εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του, ο οποίος είχε απαθανατιστεί από κάμερα να κλοτσάει βάναυσα ένα άλογο στο πρόσωπο.

Τα ίχνη του κτηνιάτρου χάθηκαν στις αρχές Απριλίου, ενώ λίγο πριν εξαφανιστεί εμφανίστηκε στο διαδίκτυο βίντεο που τον δείχνει να κλοτσάει το άλογο στο πρόσωπο.

Ο 56χρονος δρ Σον Φρένερ ανασύρθηκε από τη λίμνη Μιντ, που εκτείνεται από τη Νεβάδα έως την Αριζόνα. Οι Aρχές «χτένισαν» τον χώρο αφού βρήκαν το φορτηγό του και πολλά προσωπικά του αντικείμενα στην άκρη του ποταμού την περασμένη εβδομάδα.

Las Vegas veterinarian filmed kicking horse in the face found dead in Lake Mead — weeks after disappearing https://t.co/PSL4NkLXJW pic.twitter.com/glWEQuIVVF

