Κόσοβο: Στους τέσσερις οι νεκροί από την ανταλλαγή πυρών στο μοναστήρι

Ένοπλοι που επέβαιναν σε τεθωρακισμένα οχήματα εισέβαλαν σήμερα σε χωριό που κατοικείται κυρίως από Σέρβους, στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου, συγκρούστηκαν με την αστυνομία και ταμπουρώθηκαν σε ένα μοναστήρι, με τη βία να αναζωπυρώνεται στον ανήσυχο βορρά.

Η αστυνομία του Κοσόβου ανακοίνωσε ότι ένας αστυνομικός και τρεις από τους σχεδόν 30 δράστες της επίθεσης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών γύρω από το χωριό Μπάνισκο.

#Serbia #Kosovo

Videos from the north of Kosovo and Metohija (Banjska) have appeared on the Internet, on which you can hear the action of small arms.

Kosovo PM #Kurti says the 30 Serbs who did it are surrounded and call on them to surrender. pic.twitter.com/O102cfbbCe

— Mahmood Khan (@Mahmood88239370) September 24, 2023