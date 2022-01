Κορωνοϊός - Κυριακίδου: Το 80% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει εμβολιαστεί πλήρως

Πλήρως εμβολιασμένο είναι το 80% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ, επισημαίνει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Κομισιόν, Στέλλα Κυριακίδου.

Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει, «οι προσπάθειές μας πρέπει να συνεχιστούν για να κρατάμε ο ένας τον άλλον ασφαλή».

Ειδικότερα, η κ. Κυριακίδου σημειώνει:

«Άλλο ένα ορόσημο του εμβολιασμού κατά της COVID19 επετεύχθη. Το 80% των ενηλίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως εμβολιασμένο. Οι προσπάθειές μας πρέπει να συνεχιστούν για να κρατάμε ο ένας τον άλλον ασφαλή. Το μήνυμα είναι σαφές. Εμβολιαστείτε και κάνετε τις ενισχυτικές δόσεις σας. Προσφέρουν την καλύτερη προστασία από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις του ιού».

80% of adults in the EU are now vaccinated.

Our priority is still to increase vaccination rates across the EU and to support #COVAX and vaccination campaigns in partner countries.

Let's get vaccinated! For our own health and to protect others.

