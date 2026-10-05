Κομισιόν για τιμές ενέργειας: «Πολύ δύσκολος χειμώνας»

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας, 'Αννα-Κάισα Ίτκονεν, αναφέρθηκε σήμερα στην απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, χαιρετίζοντας την απόφαση και κάνοντας λόγο για έναν «πολύ δύσκολο χειμώνα» όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας.

Η κ. Ίτκονεν ρωτήθηκε σχετικά με την ποσότητα πετρελαίου και ντίζελ που θα πρέπει να διαθέσει κάθε χώρα, καθώς και για το αν η απελευθέρωση των αποθεμάτων θα έχει υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα. «Καλωσορίζουμε αυτή τη δήλωση και την απόφαση που ελήφθη, καθώς και τη δέσμευση των ηγετών της G7 την Παρασκευή για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η Κομισιόν χαιρετίζει την απόφαση και επειδή υπήρξε «σαφής δέσμευση για την αντίθεση σε απαγορεύσεις εξαγωγών, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την ήδη περιορισμένη προσφορά. Η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Η ίδια, αναφέρθηκε στον αντίκτυπο της απόφασης για απελευθέρωση των αποθεμάτων, στην αγορά πετρελαίου και στις τιμές της ενέργειας. Όπως είπε, «ήταν ένα αναγκαίο και θετικό βήμα προς τα εμπρός και έχουμε εμπιστοσύνη ότι η απόφαση που ελήφθη και οι επακόλουθες ενέργειες στις οποίες αναφερθήκατε θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου και στις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές».

Η κ. Ίτκονεν ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η απόφαση για την απελευθέρωση των αποθεμάτων, καθώς και η οργάνωση οποιασδήποτε σχετικής διαδικασίας, ανήκουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. «Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να συγκαλέσουμε την Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο ή, εφόσον χρειαστεί, μια συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια, προκειμένου να συντονιστούμε περαιτέρω μεταξύ μας και να αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση», σημείωσε.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να σχολιάσει τις ποσότητες και τους όγκους των αποθεμάτων που ενδέχεται να απελευθερωθούν, τονίζοντας ότι η σχετική διαδικασία ανήκει στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

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