Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών (βίντεο)

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Παρασκευή σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ναντσίνγκ της ανατολικής Κίνας.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 04:39 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα) και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 25 οχήματα.

Σε εικόνες που είδαν δημοσιοποιήθηκαν σε κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, διακρίνεται ένα πολυώροφο κτίριο να έχει παραδοθεί στις φλόγες και πυκνός καπνός να υψώνεται στον ουρανό.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν πως ξεκίνησε από χώρο στον οποίο υπήρχαν ηλεκτρικά δίκυκλα.

JUST IN -- Multiple people died in a fire, in a 15-minute city high-rise, in China's Nanjing city.

The building has 34 floors, and the firefighters can't stop the fire.

There is far bigger chance that you get burned to death in high-rise than in suburb single house. https://t.co/FF9Day5laq pic.twitter.com/YjAO7bWqV4

— Songpinganq (@songpinganq) February 23, 2024