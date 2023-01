Κίνα: Ο πληθυσμός μειώθηκε το 2022, για πρώτη φορά έπειτα από έξι δεκαετίες

Ο πληθυσμός της Κίνας, της πολυπληθέστερης χώρας παγκοσμίως, συρρικνώθηκε το 2022, ανακοίνωσε σήμερα επίσημος οργανισμός, εξέλιξη που αποτελεί ιστορική πρώτη από τις αρχές των χρόνων του 1960.

Την περασμένη χρονιά καταγράφτηκαν 9,56 εκατομμύρια γεννήσεις, που δεν αναπλήρωσαν τους 10,41 εκατ. θανάτους, διευκρίνισε η εθνική υπηρεσία στατιστικής της Κίνας.

Για πρώτη φορά μετά από 6 δεκαετίες ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε πέρυσι, σε μια ιστορική στροφή που αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας μακράς περιόδου μείωσης του αριθμού των πολιτών της με βαθιές επιπτώσεις στην οικονομία και στον κόσμο.

Η πτώση, η χειρότερη από το 1961, το τελευταίο έτος του Μεγάλου Λιμού της Κίνας, δίνει επίσης βάρος στις προβλέψεις ότι η Ινδία θα γίνει το πολυπληθέστερο έθνος του κόσμου φέτος.

Ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε κατά περίπου 850.000 σε 1,41175 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2022, ανακοίνωσε το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της χώρας.

Μακροπρόθεσμα, οι ειδικοί του ΟΗΕ βλέπουν τον πληθυσμό της Κίνας να συρρικνώνεται κατά 109 εκατομμύρια έως το 2050, υπερτριπλάσια από την πτώση των προηγούμενων προβλέψεών τους για το 2019.

Τι συμβαίνει με τον πληθυσμό της Κίνας;

Αυτό έκανε τους εγχώριους δημογράφους να θρηνούν ότι η Κίνα θα γεράσει προτού πλουτίσει, επιβραδύνοντας την οικονομία καθώς μειώνονται τα έσοδα και το δημόσιο χρέος αυξάνεται λόγω των αυξανόμενων δαπανών υγείας και πρόνοιας.

«Οι δημογραφικές και οικονομικές προοπτικές της Κίνας είναι πολύ πιο ζοφερές από ό,τι αναμενόταν. Η Κίνα θα πρέπει να προσαρμόσει τις κοινωνικές, οικονομικές, αμυντικές και εξωτερικές της πολιτικές», σχολίασε στο Reuters ο δημογράφος Yi Fuxian. Και πρόσθεσε ότι η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού της χώρας και η ύφεση του μεταποιητικού βάρους θα επιδεινώσουν περαιτέρω τις υψηλές τιμές και τον υψηλό πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Image

Η πολιτική του ενός παιδιού

Το ποσοστό γεννήσεων στην Κίνα πέρυσι ήταν μόλις 6,77 γεννήσεις ανά 1.000 άτομα, από 7,52 γεννήσεις το 2021, σηματοδοτώντας το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων που έχει καταγραφεί.

Το ποσοστό θανάτων, το υψηλότερο από το 1974 κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης, ήταν 7,37 θάνατοι ανά 1.000 άτομα, σε σύγκριση με το ποσοστό 7,18 θανάτων το 2021.

Μεγάλο μέρος της δημογραφικής ύφεσης είναι το αποτέλεσμα της κινεζικής πολιτικής για το ένα παιδί που επιβλήθηκε μεταξύ 1980 και 2015, καθώς και του υψηλού κόστους εκπαίδευσης που οδήγησε πολλούς Κινέζους να μην έχουν περισσότερα από ένα παιδιά ή ακόμα και να μην κάνουν καθόλου.

Τα δεδομένα ήταν το κορυφαίο θέμα της τάσης στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δημοσίευση των στοιχείων την Τρίτη. Το hashtag «#Is it really important to have offspring?» (Είναι πραγματικά σημαντικό να έχεις απογόνους;) είχε εκατοντάδες εκατομμύρια επισκέψεις.

Μέτρα για ενίσχυση της μητρότητας

Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει από το 2021 μέτρα για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα μωρά, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών εκπτώσεων, μεγαλύτερης άδειας μητρότητας και επιδοτήσεων στέγασης. Ο πρόεδρος Xi Jinping είπε επίσης τον Οκτώβριο ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει περαιτέρω υποστηρικτικές πολιτικές.

Ωστόσο, τα μέτρα μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει πολλά για να ανακόψουν τη μακροπρόθεσμη τάση.

Οι διαδικτυακές αναζητήσεις για παιδικά καροτσάκια στη μηχανή αναζήτησης Baidu της Κίνας μειώθηκαν κατά 17% το 2022 και μειώθηκαν κατά 41% από το 2018, ενώ οι αναζητήσεις για μπιμπερό μειώθηκαν περισσότερο από το ένα τρίτο από το 2018. Αντίθετα, οι αναζητήσεις για γηροκομεία αυξήθηκαν οκτώ φορές το τελευταία έτος.

Το αντίστροφο συμβαίνει στην Ινδία, όπου το Google Trends δείχνει αύξηση 15% από έτος σε έτος στις αναζητήσεις για μπιμπερό το 2022, ενώ οι αναζητήσεις για βρεφικές κούνιες αυξήθηκαν σχεδόν πέντε φορές.

