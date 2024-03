Κίνα: Έκρηξη σε εστιατόριο - Βομβαρδισμένο τοπίο η περιοχή (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας νεκρός και ακόμη 22 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός έκρηξης που σημειώθηκε σε εστιατόριο στην επαρχία Χεμπέι της Κίνας, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

«Προς το παρόν», οι αρχές κάνουν λόγο για «έναν νεκρό και 22 τραυματίες», ανέφερε το δίκτυο CCTV, διευκρινίζοντας πως θεωρείται πως η έκρηξη στο εστιατόριο, που προσέφερε κυρίως ψητό κοτόπουλο, οφειλόταν σε διαρροή αερίου. Το κατάστημα είχε έδρα χωριό που ανήκει στον δήμο Γιαντζιάο, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Πεκίνου.

Η έκρηξη, που έγινε στις 07:55 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:55 ώρα Ελλάδας) κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το κτήριο όπου έδρευε το εστιατόριο και προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα.

The explosion happened in a building. There's no immediate report on casualties. pic.twitter.com/B9OgoK3o0X

HUGE EXPLOSION IS REPORTED IN YANJIAO, CHINA

Επιτόπου έσπευσαν 36 οχήματα και 154 μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, ανέφερε η πυροσβεστική.

Guys, Sudden! At 8 a.m, an explosion occurred at the intersection of Xueyuan Street and Yingbin Road, Yanjiao Town, Sanhe City, Langfang City, Hebei Province.

pic.twitter.com/x7pyISd7FQ

— Xi jingping (Parody) (@xipingaoc) March 13, 2024