Κέιτ Μίντλετον: Την επισκέφθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στο νοσοκομείο

Τη σύζυγό του, Κέιτ Μιντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο και ενώ εκείνη νοσηλεύεται για δεύτερη ημέρα, μετά τη σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από το παλάτι του Κένσινγκτον, η πριγκίπισσα αναρρώνει ομαλά και είναι «καλά» μετά το βαρύ χειρουργείο στο οποίο χρειάστηκε να υποβληθεί.

Η πριγκίπισσα Κάθριν πέρασε τη δεύτερη νύχτα της στο ιδιωτικό νοσοκομείο London Clinic, ενώ μετά την αποχώρηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ από την κλινική σχολιάστηκε το θλιμμένο ύφος του. Την ίδια στιγμή, για την κατάσταση του Βασιλιά Καρόλου κλήθηκε να απαντήσει η σύζυγός του Καμίλα, καθώς και ο ίδιος υποβλήθηκε σε χειρουργείο για τον προστάτη.

Σε επίσκεψή της στο Αμπερντίν το πρωί της Πέμπτης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονεί να επιστρέψει στη δουλειά του». Φυσικά, η διαφάνεια και η ειλικρίνεια στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά και όσους αναρωτιούνταν για το αν θα χρειαστεί έστω και προσωρινή αντικατάστασή και για να γίνει σαφές ότι απαιτείται καμία αναπλήρωση του συνταγματικού του ρόλου ως αρχηγού του κράτους...

Αν και οι λεπτομέρειες για την πραγματική αιτία πίσω από την επέμβαση εξακολουθούν να παραμένουν απόρρητες, ωστόσο, ήδη φωνές στη Βρετανία αρχίζουν να αμφισβητούν τις αρχικές διαβεβαιώσεις και αναρωτιούνται για τη φύση της ασθένειας που θα κρατήσει την πριγκίπισσα για περίπου δύο εβδομάδες νοσηλευόμενη και μακριά από τα καθήκοντά της, τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα.

Prince William, the #PrinceofWales leaving the London Clinic after visiting #PrincessCatherine who is recovering from abdominal surgery. William was seen leaving the private hospital at around 12.35pm on Thursday. (video by @adelajourno)#middletons#katemiddleton pic.twitter.com/MPBsjRcOuR

— The Royal Cuppa (@theroyalcuppa) January 18, 2024