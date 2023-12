Κατετάγη στην Πολεμική Αεροπορία για να γλιτώσει το γάμο με τον ξάδελφό της

Η 23χρονη Hamna Zafar από το Πακιστάν έμενε στο Μέριλαντ των ΗΠΑ και σε ηλικία 19 ετών ταξίδεψε με την οικογένεια της πίσω στη γενέτειρα τους, επειδή υποτίθεται θα έκαναν διακοπές. Μόλις πάτησε το πόδι της στη χώρα πήγε σε ένα πάρτι αρραβώνων και έμαθε πως διοργανώθηκε κρυφά για εκείνη.

Σύμφωνα με την New York Post, οι γονείς σχεδίασαν να την παντρέψουν με τον ξάδερφό της και να την κάνουν νοικοκυρά, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση τους.

«Ήταν τρομακτικό. Σχεδίαζα να δώσω εξετάσεις για πάρω το πτυχίο μου. Οι γονείς μου δεν αφομοίωσαν ποτέ πλήρως την κουλτούρα των ΗΠΑ, όμως δεν ήξερα πως είχαν τέτοιες αντιλήψεις. Ήμουν καλή μαθήτρια και ήθελα να ανοίξω τα φτερά μου. Αντιθέτως, εκείνοι ήθελαν να γίνω νοικοκυρά και να σιγουρευτούν ότι δεν μιλώ με κάποιον άντρα, πόσο μάλλον ερωτικά», είπε χαρακτηριστικά.

«Νόμιζα ότι ήταν ένα κανονικό οικογενειακό ταξίδι. Μετά είδα τα κοσμήματα, τα φορέματα», δήλωσε στο People η Zafar, η οποία μεγάλωσε σε μια παραδοσιακή μουσουλμανική οικογένεια.

I escaped an arranged marriage by joining the Air Force — my family disowned me but I had no choice https://t.co/5QSRQVjYUd pic.twitter.com/lRAawC08NU

— New York Post (@nypost) December 10, 2023