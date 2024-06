Καταπέλτης ο Τζέιμς Κάμερον για την τραγωδία με το υποβρύχιο Titan: «Γελοίο -Ξέραμε ότι είναι ήδη νεκροί»

Ο σκηνοθέτης του Τιτανικού, Τζέιμς Κάμερον, κατηγόρησε για ακόμη μια φορά την OceanGate για τη χαλαρή προσέγγισή της στην κατασκευή του μοιραίου υποβρύχιου Titan, που κατέρρευσε στον βυθό, πριν από ένα χρόνο ακριβώς.

Ο κόσμος κράτησε την ανάσα του για 96 ώρες τον περασμένο Ιούνιο, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, η Αμερικανική Ακτοφυλακή και η Καναδική Ακτοφυλακή ξεκίνησαν μια πολύπλοκη αποστολή για να βρουν το καταδικασμένο σκάφος πριν οι πέντε επιβαίνοντες ξεμείνουν από οξυγόνο, μεταδίδει η Daily Mail.

Το υποβρύχιο Titan κατασκευάστηκε από την OceanGate, μια νεοφυή εταιρεία που ιδρύθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο Στόκτον Ρας, ο οποίος χάθηκε με τραγικό τρόπο μαζί με τους άλλους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, όταν αυτό κατέρρευσε λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του στις 18 Ιουνίου 2023.

James Cameron blasts OceanGate's dangerous Titan sub, says listening for signs of life was like trying to hear 'a sparrow fart over a cacophony' and says he knew 96-hour search for survivors was pointless, a year after doomed trip to Titanic https://t.co/gWZ6tBu0KG pic.twitter.com/9BX571QPN8

