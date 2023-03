Καναδάς: Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου επειδή του ζήτησε να μην καπνίζει (σκληρές εικόνες)

Σοκ στον Καναδά. Ένας 37χρονος πατέρας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μπροστά στην 3χρονη κόρη του και την αρραβωνιαστικιά του έξω από καφετέρια, όταν ζήτησε από έναν 32χρονο άνδρα να σταματήσει να καπνίζει μπροστά στο παιδί του.

Ο λόγος για τον Πολ Στάνλεϊ Σμιντ που βρισκόταν έξω από την καφετέρια στο Βανκούβερ περίπου στις 5:30 το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (26/3), ενώ η αρραβωνιαστικιά του, Άσλει Ούμαλι βρισκόταν μέσα στο κατάστημα.

Το τρομακτικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη στιγμή που ένας άνδρας μαχαίρωσε ξαφνικά τον Σμιντ, ο οποίος φαίνεται να κρατάει το στομάχι του καθώς παραπατούσε. Λίγο μετά την επίθεση με το μαχαίρι το θύμα πέφτει στο έδαφος μέσα σε μια λίμνη αίματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Warning Video ⚠️

Inderdeep Singh Gosal, charged with second-degree murder after fatal #Starbucks stabbing yesterday on Granville and Pender street. The man murdered was Paul Stanley Schmidt, whose wife and young daughter were reportedly at the scene. pic.twitter.com/wLA9EuFan1

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 28, 2023