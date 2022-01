Καναδάς: Χάος μετά την απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό - Φυγαδεύτηκε ο πρωθυπουργός

Σε μυστική τοποθεσία φυγαδεύτηκε ο πρωθυπουργός τoυ Καναδά, Τζάστιν Τριντό υπό το φόβο για την ασφάλειά του καθώς συνεχίζεται η δυναμική διαμαρτυρία στην πρωτεύουσα του Καναδά, Οτάβα, με τους οδηγούς φορτηγών να δίνουν το γενναίο πρόσταγμα διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην απόφασή του να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Με τη συμμετοχή 50 χιλιάδων φορτηγατζήδων συνεχίστηκε και σήμερα η τεράστια κινητοποίηση των πολιτών στην καναδική πρωτεύουσα ενώ ο Φιλελεύθερος Τζάστιν Τριντό και η οικογένειά του εγκατέλειψαν την Οτάβα, όπως ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο CBC, όταν οι διαδηλωτές έφτασαν στο κατώφλι του πρωθυπουργικού γραφείου.

Trucks rolled into Canada's capital Ottawa to stage a massive protest against Prime Minister Justin Trudeau's COVID-19 vaccine mandates in front of parliament https://t.co/dL1vgluXfy pic.twitter.com/3VUmpqu35K

— Reuters (@Reuters) January 29, 2022