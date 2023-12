Κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη: Ακυρώσεις πτήσεων και μπλακ άουτ σε Γερμανία, Ελβετία, Τσεχία (βίντεο)

Οι σφοδρές χιονοθύελλες προκάλεσαν χάος σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ακυρώνοντας πτήσεις και διακόπτωντας σιδηροδρομικές μεταφορές. Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά, αναβολές πτήσεων και καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.

Γερμανία

Τα τρένα από και προς τον κεντρικό σταθμό του Μονάχου σταμάτησαν, ανακοίνωσε ο εθνικός σιδηρόδρομος της Γερμανίας, συμβουλεύοντας τους επιβάτες να καθυστερήσουν ή να αλλάξουν τη διαδρομή τους. Το πρακτορείο ειδήσεων DPA ανέφερε ότι ορισμένοι επιβάτες στο Μόναχο και στην κοντινή πόλη Ουλμ πέρασαν το βράδυ της Παρασκευής σε τρένα λόγω της στάσης.

Στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, δεν λειτουργούσαν λεωφορεία ή τραμ από το απόγευμα του Σαββάτου, ανακοίνωσε η τοπική αρχή διέλευσης. Τα κατεδαφισμένα δέντρα άφησαν επίσης «πολλές χιλιάδες» ανθρώπους χωρίς ρεύμα σε όλη τη Βαυαρία, δήλωσε η εταιρεία κοινής ωφελείας Bayernwerk στο DPA.

Οι υπεύθυνοι της γερμανικής Bundesliga ανακοίνωσαν επίσης ότι ο αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Ουνιόν Βερολίνου, που αρχικά ήταν προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου στο Μόναχο, ακυρώθηκε.

Ελβετία και Αυστρία

Το αεροδρόμιο της Ζυρίχης ανέφερε καθυστερήσεις που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, καθώς η νέα χιονόπτωση οδήγησε τους αξιωματούχους να σημάνουν συναγερμό για τον κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Οι επαρχίες του Τιρόλου και του Vorarlberg στη δυτική Αυστρία αύξησαν τις προειδοποιήσεις τους για χιονοστιβάδες στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο, αφού η περιοχή δέχτηκε έως και 50 εκατοστά χιόνι το βράδυ του Σαββάτου.

Η αυστριακή εταιρεία σιδηροδρόμων OeBB ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου διάφορα τμήματα των δρομολογίων της σε όλη τη χώρα έκλεισαν λόγω της καταιγίδας.

Τσεχία

Στην Τσεχία ο κύριος αυτοκινητόδρομος και πολλοί άλλοι δρόμοι ήταν αποκλεισμένοι για ώρες και περισσότερα από 15.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Ο βασικός αυτοκινητόδρομος D1 που συνδέει την πρωτεύουσα Πράγα με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μπρνο ήταν ακινητοποιημένος για ώρες μετά από ένα ατύχημα που προκάλεσε μια σειρά φορτηγών μήκους 20 χιλιομέτρων.

