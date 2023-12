Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Εντείνεται το ισραηλινό σφυροκόπημα – «10.000 αεροπορικά πλήγματα» (βίντεο)

Ο ισραηλινός στρατός διευρύνει τη χερσαία του επίθεση στη νότια Γάζα καθώς Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι λένε ότι περισσότεροι από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το Σάββατο (2/12).

Οι ισραηλινές δυνάμεις συλλαμβάνουν περισσότερους Παλαιστίνιους σε επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το Ιράν προειδοποιεί για «επέκταση πολέμου» εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει τον ανηλεή βομβαρδισμό της Γάζας καθώς οι Χούτι της Υεμένης στοχεύουν δύο φορτηγά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τουλάχιστον 15.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε περίπου 1.200.

«Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επεκτείνει τη χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χαμάς στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός επιχειρεί παντού, όπου έχει οχυρά η Χαμάς», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του IDF. Ντανιέλ Χαγκαρί.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε πλήγμα σε είσοδο του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Η επίθεση είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άμαχοι, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Η Χαμάς κατήγγειλε σε ανακοίνωσή της την «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τον ισραηλινό στρατό.

Στους 15.523 οι νεκροί στη Γάζα

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε την Κυριακή πως 15.523 άνθρωποι, εκ των οποίων το 70% ήταν γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν αφότου άρχισαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας.

Hear their screams. Hear their anguish. This pain has replayed 1000 times over to mourn 1000 people killed in just 24 hours in Gaza. pic.twitter.com/KaK1INMAqw — Khadija (@khadljasays) December 3, 2023

«Τις τελευταίες ώρες, ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια 316 νεκροί και 664 τραυματίες και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί άλλοι βρίσκονται ακόμη κάτω από τα χαλάσματα», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ο Ασράφ αλ Κίντρα. Ο απολογισμός δεν σταματά να γίνεται βαρύτερος μετά το τέλος της ανακωχής.

Στο Ισραήλ, η επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ —ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς— στοίχισε τη ζωή σε κάπου 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις αρχές.

«10.000 αεροπορικά πλήγματα»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή πως διεξήγαγε «περίπου 10.000 αεροπορικά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς, πριν από σχεδόν δυο μήνες.

Image

Στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, γίνονται μαζικά από την Παρασκευή βομβαρδισμοί στη Χαν Γιούνις και στα περίχωρά της, όπου καθημερινά γίνονται ρίψεις φυλλαδίων με τα οποία οι ισραηλινοί προειδοποιούν πως επίκειται επίθεση «άμεσα» και διατάσσει τους κατοίκους να φύγουν.

Scenes from the aftermath of an Israeli strike in front of the Kamal Adwan Hospital gate in northern Gaza. pic.twitter.com/MZfyYQvYg8 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 4, 2023

Την Κυριακή, κάτοικοι έφευγαν, πεζοί, στοιβαγμένοι σε κάρα, ή σε οχήματα, με προσωπικά τους είδη στις οροφές τους.

Τα νοσοκομεία στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχουν κατακλυστεί από τη μαζική ροή τραυματιών, ενώ τα αποθέματα των καυσίμων για να δουλέψουν οι γεννήτριες έχουν σχεδόν τελειώσει.

«Τα παιδιά ζουν τη φρίκη»

Στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, το μεγαλύτερο της νότιας Λωρίδας της Γάζας, περισσότεροι τραυματίες, κι άλλα πτώματα, που συχνά δεν υπάρχει κανείς για να τα αναγνωρίσει, φθάνουν έπειτα από κάθε έκρηξη.

Ο Εχάμπ αλ Νάτζαρ, κάτοικος της πόλης, ξεσπά. «Επέστρεφα σπίτι μου και είδα τη βόμβα να πέφτει πάνω του», είπε, περιγράφοντας τραγικές σκηνές, με πτώματα να έχουν σκορπιστεί στον δρόμο. «Τα μισά ήταν μικρά παιδιά. Τι τους έφταιξαν; Δεν έχουν έλεος;»

“I don’t want to put her in the fridge.” This Palestinian mother in Gaza refuses to leave her daughter after she was killed in an Israeli attack in Deir el-Balah ⤵️ pic.twitter.com/E7dxH6l4ho — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 3, 2023

«Δεν έχω λόγια για να περιγράψω τη φρίκη που ζουν τα παιδιά εδώ», υπογράμμισε χθες ο Τζέιμς Έλντερ, στέλεχος της UNICEF, μέσω βίντεο από το νοσοκομείο Νάσερ. «Βλέπω μαζικές απώλειες παιδιών», τόνιζε νωρίτερα μέσω X (του πρώην Twitter).

Στη γειτονική πόλη Ράφα, κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από πελώριο κρατήρα. Έγινε «ασυνήθιστα σφοδρός βομβαρδισμός. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό», έλεγε ένας, ο Μοχάμεντ Φατζάν.

