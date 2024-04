Ιταλία: Νεκροί και τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο

Τραγική τροπή πήγε η έκρηξη σε κέντρο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας σε τεχνητό φράγμα, έξω από την Μπολόνια.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πέντε τραυματίστηκαν και τέσσερις αγνοούνται.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των ερευνών, η έκρηξη σημειώθηκε στο επίπεδο «μείον οκτώ», τριάντα μέτρα κάτω από το τεχνητό φράγμα. Στο σημείο του τραγικού συμβάντος, την ώρα αυτή επιχειρούν εξήντα πυροσβέστες, πολλοί από τους οποίους δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι «πρόκειται για τραγικό θέαμα».

Ένας από τους δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ότι κατάφερε να φτάσει στον έβδομο όροφο κάτω από την επιφάνεια, αλλά δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τα τρία άτομα που είχαν παγιδευτεί πιο κάτω.

Αρκετοί άνθρωποι είναι γνωστό ότι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα μετά την έκρηξη. Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε κοντινά νοσοκομεία.

Ο γενικός εισαγγελέας της Μπολόνια Τζουζέπε Αμάτο τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας, θα ξεκινήσει δικαστική έρευνα για την εξακρίβωση των αιτιών της έκρηξης. «Τώρα είναι η στιγμή των δακρύων και του πένθους, αλλά μετά θέλουμε να μάθουμε σε τί οφείλεται η τραγωδία αυτή», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης της Εμίλια Ρομάνια Στέφανο Μπονατσίνι.

Power Plant Explodes In Italy: 3 Dead, 6 Missing - Local Media

One of two hydroelectric plants in Bologna has exploded with Rai News reporting the death toll could rise.

Rescue teams are on the scene but are reportedly having difficulties accessing the site.

