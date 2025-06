Ισραήλ: Κατέρρευσε η εκεχειρία - Zητά αντίποινα για την πυραυλική επίθεση του Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις να απαντήσουν με ισχύ, στοχεύοντας στρατιωτικές και κρατικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Τεχεράνης. Όπως τόνισε στην ανακοίνωσή του, «διέταξα τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να απαντήσουν δυναμικά στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν, με εντατικά πλήγματα κατά στόχων του καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης».

Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για οποιαδήποτε νέα επίθεση, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει νωρίτερα πως οι επιθέσεις θα σταματήσουν μόνο αν το Ισραήλ σταματήσει πρώτο.

Η νέα ένταση καταγράφεται λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ιράν και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία, με το Ισραήλ να δηλώνει πως έχει επιτύχει τους στρατιωτικούς του στόχους. Ωστόσο, το εύθραυστο της συμφωνίας φάνηκε από την αρχή, καθώς επιθέσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η κατάσταση πλέον παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, με φόβους για νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν ο Ίσραελ Κατζ αναφέρεται στην πυραυλική επίθεση που εντοπίστηκε πριν από λίγο στο βόρειο Ισραήλ (βλ. προηγούμενη ανάρτηση) ή σε προηγούμενη ιρανική επίθεση.

Ο Ισραηλινός Στρατός προειδοποιεί ότι «ο κίνδυνος παραμένει» παρά την εκεχειρία

Ο κίνδυνος «παραμένει» για το Ισραήλ παρά την εκεχειρία με το Ιράν που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ο ισραηλινός στρατός σήμερα το πρωί, διευκρινίζοντας ότι παραμένει σε «αυξημένη επιφυλακή», 12 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου.

«Ο κίνδυνος παραμένει», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, εξηγώντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν «σε υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και ετοιμότητας για μια ισχυρή απάντηση σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας».

Ο στρατός παραμένει «σε αυξημένη επιφυλακή σε όλα τα μέτωπα και κατά μήκος όλων των συνόρων», υπογράμμισε ο ίδιος.

Currently, there are no changes to guidelines for civilians as a ceasefire between Israel and Iran takes effect, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says in a press conference.

"You must continue to follow the guidelines, there is still a danger," he says.

