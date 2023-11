Ισραήλ: Η στιγμή που τρία μικρά παιδιά, πρώην όμηροι της Χαμάς, συναντούν ξανά τον σκύλο τους

Τα τελευταία 24ωρα έρχονται στη δημοσιότητα συγκινητικά στιγμιότυπα που εκτυλίσσονται με τους ομήρους της Χαμάς που απελευθερώνονται, στο πλαίσιο της εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Μία από αυτές τις σκηνές εκτυλίχθηκε όταν τρία παιδιά, που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς, μετά την απελευθέρωσή τους συνάντησαν ξανά τον σκύλο της οικογένειας.

Ο σκύλος έτρεξε προς το μέρος τους και έπεσε κάτω, για να απολαύσει τα χάδια των παιδιών, τα οποία έσπευσαν να παίξουν μαζί του μόλις είδαν ξανά το κατοικίδιό τους.

Oriya, Yuval, and Ofri Brodetz, finally reunited with their beloved Rodney after being freed from Hamas captivity. For real-time updates visit: https://t.co/FSEFW7R8lX

