Ισραήλ: Έλαβε νέα λίστα ομήρων που θα απελευθερωθούν - Η προειδοποίηση Μπάιντεν στη Χαμάς

Νέο κατάλογο ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, παρέλαβαν οι ισραηλινές αρχές, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει σαφές πόσοι είναι οι όμηροι που θα απελευθερωθούν εντός της ημέρας, πάντως οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Times of Israel, που επικαλέστηκε τις υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόκειται για την έκτη ομάδα ομήρων που θα απελευθερωθούν αφότου τέθηκε σε ισχύ ανακωχή ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την Παρασκευή.

Μέχρι τώρα έχουν αφεθεί ελεύθεροι 81 όμηροι —οι 60 εντός του πλαισίου της συμφωνίας των μερών η οποία κλείστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ και με υποστήριξη της Αιγύπτου και των ΗΠΑ— και σε αντάλλαγμα έχουν αποφυλακιστεί 180 Παλαιστίνιοι οι οποίοι κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (28/11) έφτασαν στο έδαφος του Ισραήλ οι 12 γυναίκες όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την επέκταση της εκεχειρίας στη Γάζα – Προειδοποίηση Μπαίντεν στη Χαμάς

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται «ώρα με την ώρα» με τους εταίρους τους στην περιοχή για να απελευθερώσουν περισσότερους αιχμαλώτους που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Θέλουμε να δούμε όλους τους ομήρους να απελευθερώνονται και έτσι, εάν υπάρξουν παρατεταμένες παύσεις πέρα από την παράταση αυτών των δύο ημερών, τότε είμαστε υπέρ αυτού», είπε ο Κίρμπι στους δημοσιογράφους την Τρίτη (28/11).

«Δεν υπάρχουν Αμερικανοί, δυστυχώς, σήμερα. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, αύριο είναι μια άλλη μέρα, και σίγουρα ελπίζουμε ότι μπορούμε να δούμε μερικούς ακόμη Αμερικανούς να απελευθερώνονται», δήλωσε ο συντονιστής στρατηγικών επικοινωνιών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Κίρμπι είπε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η μη απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων από τη Χαμάς είναι κάποιο είδος τακτικής ή μόχλευσης και τόνισε για άλλη μια φορά ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το Ισραήλ.

Ανέφερε επίσης ότι ένας από τους στόχους της επερχόμενης επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην περιοχή είναι να διασφαλίσει ότι «το Ισραήλ γνωρίζει ότι συνεχίζει να έχει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι συνεχίζει να έχει τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τα οπλικά συστήματα που χρειάζεται».

Ερωτηθείς εάν η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να πιστεύει ότι η καταστροφή της Χαμάς είναι ρεαλιστικός στόχος για το Ισραήλ, ο Κίρμπι είπε στους δημοσιογράφους: «Πιστεύουμε ότι έχουν δικαίωμα και ευθύνη να εξαλείψουν αυτήν την τρομοκρατική απειλή. Και η Χαμάς έδειξε τις προθέσεις της στις 7 Οκτωβρίου και εξακολουθεί να είναι μια βιώσιμη απειλή για τον ισραηλινό λαό».

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, σε ανάρτησή του στο Χ, είχε επικρίνει για ακόμα μια φορά τη Χαμάς, προειδοποιώντας την να μην συνεχίσει να ακολουθεί «τον δρόμο του τρόμου, της βίας, του φόνου και του πολέμου».

«Η Χαμάς εξαπέλυσε μια τρομοκρατική επίθεση γιατί δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους που ζουν δίπλα-δίπλα ειρηνικά. Το να συνεχίζεις στο μονοπάτι του τρόμου, της βίας, των δολοφονιών και του πολέμου σημαίνει ότι δίνεις στη Χαμάς αυτό που επιδιώκει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Hamas unleashed a terrorist attack because they fear nothing more than Israelis and Palestinians living side by side in peace.

To continue down the path of terror, violence, killing, and war is to give Hamas what they seek.

We can’t do that.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 28, 2023