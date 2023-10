Ισραήλ: «Αποκεφάλισαν βρέφη στο Κφαρ Αζά» – Εικόνες κτηνώδους βίας από τον πόλεμο

Ακέφαλα σώματα βρεφών, άψυχα κορμιά ενηλίκων διάτρητα από σφαίρες, σπίτια ερείπια στο Κφαρ Αζά.

Το μικρό κιμπούτζ στο Ισραήλ ήταν από τα πρώτα που δέχτηκε την επίθεση των μαχητών της Χαμάς το περασμένο Σάββατο, γι’ αυτό και έγινε αντικείμενο της αρχικής τυφλής οργής τους.

«Μιλάω με μερικούς από τους στρατιώτες και λένε τι είδαν καθώς περπατούσαν μέσα από αυτά τα διαφορετικά σπίτια, αυτές τις διαφορετικές κοινότητες», μετέδωσε με δάκρυα στα μάτια η δημοσιογράφος Νικόλ Ζεντέκ, ανταποκρίτρια του δικτύου i24.

«Μωρά, τα κεφάλια τους κομμένα. Αυτό είπαν. Πυροβολημένες οικογένειες που εκτελέστηκαν πάνω στα κρεβάτια τους. Μπορείτε να δείτε μερικούς από αυτούς τους στρατιώτες να παρηγορούν ο ένας τον άλλον. Πολλοί από αυτούς έφεδροι, που μπήκαν στη δράση, αφήνοντας πίσω και τις δικές τους οικογένειες, χωρίς να γνωρίζουν την απόλυτη φρίκη που θα συναντούσαν»

Στο φόντο ακόμη ορατό το αποτύπωμα της φονικής πορείας των μαχητών της Χαμάς στην γωνιά αυτή του Ισραήλ. Πτώματα κατοίκων μπερδεμένα με αυτά των αντιπάλων κείτονται στους δρόμους, ανάμεσα σε καμένα σπίτια, διαλυμένα έπιπλα και πυρπολημένα αυτοκίνητα, διηγούμενα την ιστορία όχι μόνο του τελευταίου αυτού πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά της ανηλεούς σύγκρουσης ανάμεσα στους δύο λαούς που μετρά πάνω από μισό αιώνα ζωής.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023