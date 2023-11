Ισραήλ: Ανελέητο σφυροκόπημα στη Λωρίδα της Γάζας – Χτύπημα και σε σχολείο (εικόνες)

Ακόμη ένας βομβαρδισμός από το Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας σημειώθηκε σήμερα Σάββατο (4.11.2023), ενώ ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς βρίσκεται στην 29η ημέρα του. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται σήμερα, όπως έγινε και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι φωτογραφίες του Reuters δείχνουν τον τρόμο των αμάχων που είχαν βρει καταφύγιο στο σχολείο Αλ-Φακούρα της Τζαμπαλίγια, εκεί που δρα η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, η UNRWA.

Η είδηση μεταδόθηκε από το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το Al Jazeera και το Al Arabiya. Νωρίτερα, υπήρξαν αναφορές από πλευράς Χαμάς ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το σπίτι του ηγέτη της στη Γάζα αλλά και ότι βομβάρδισε σχολείο της Γάζας.

"Νεκροί τρομοκράτες της Χαμάς"

Δεκάδες τρομοκράτες σκοτώθηκαν μετά από χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

"Την προηγούμενη ημέρα, υπήρξαν πολυάριθμες απόπειρες επιθέσεων σε στρατεύματα των IDF (ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων) από σήραγγες και στρατιωτικά συγκροτήματα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας", ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) το πρωί του Σαββάτου..

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν τους "τρομοκράτες", εντόπισαν όπλα της Χαμάς και αποκάλυψαν φρεάτια σε σήραγγες "που χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικούς σκοπούς", σύμφωνα με την ανακοίνωση.

A Hamas terrorist cell was identified using an ambulance. In response, an IDF aircraft struck and neutralized the Hamas terrorists, who were operating within the ambulance.

We emphasize that this area in Gaza is a war zone. Civilians are repeatedly called upon to evacuate…

— Israel Defense Forces (@IDF) November 3, 2023