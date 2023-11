Περικυκλωμένη η Γάζα από Ισραηλινούς - Κατακραυγή για τις επιθέσεις σε νοσοκομείο και ασθενοφόρα

Σε εξέλιξη ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με ορατό το ενδεχόμενο να εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή, ενώ συνεχίζεται το δράμα των αμάχων.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 τραυματίστηκαν -σύμφωνα με νεότερο απολογισμό- από τον βομβαρδισμό ασθενοφόρου στην είσοδο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Λωρίδας της Γάζας, το Αλ Σίφα, με το Ισραήλ να σημειώνει ότι στόχος του ήταν όχημα που χρησιμοποίησαν μέλη της Χαμάς.

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε ο ΓΓ του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει, ενώ βαθύτατα σοκαρισμένος δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Επίσης, στα βόρεια της Γάζας 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο. Σημειώνεται ότι τα ισραηλινά αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 9.250 Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων 3.826 παιδιά.

Israeli warplanes bombed the ambulance convoy at the main entrance of Shifa Hospital that were preparing to depart for South Gaza. Many murdered & injured

Israel according to Jazeera denied Red Cross from going with the ambulances https://t.co/hM7IbriAL3 pic.twitter.com/ln7zMEKTRh

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 3, 2023