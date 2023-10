Ισραήλ: 224 στήλες φωτός στην Ιερουσαλήμ, μία για κάθε όμηρο της Χαμάς- Μήνυμα και από το Τελ Αβίβ [εικόνες]

Το δικό του συγκινητικό μήνυμα έστειλε ο δήμος της Ιερουσαλήμ, για τους 224 ομήρους που κρατούνται από την Χαμάς.

Σε κεντρικό σημείο της πόλης στήθηκαν 224 προβολείς, όσοι και οι όμηροι που κρατούνται από την Χαμάς μετά την φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Νότιο Ισραήλ.Οι προβολείς δημιούργησαν ισάριθμες στήλες φωτός, μία για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί που κρατείται στη Γάζα. Στον αριθμό δεν περιλαμβάνονται οι τέσσερις όμηροι που απελευθερώθηκαν.

Ο αριθμός των ομήρων που αιχμαλώτισε η Χαμάς στη Λωριδα της Γάζας, αναθωρείται σχεδόν καθημερινά. Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ανέβασε σήμερα τον αριθμό τους σε 224 και δεν φαίνεται να είναι οριστικός. Παρόμοια πρωτοβουλία στήθηκε και στο Τελ Αβίβ για τα παιδιά που αγνοούνται, με μικρά αρκουδάκια και δεμένα τα μάτια τους κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών που κρατούνται αιχμάλωτα από την Χαμάς.

«Πίσω από κάθε όμηρο βρίσκεται μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία δεν έχει κοιμηθεί για δύο εβδομάδες.

Γονείς. Παιδιά. Αδέλφια. Αδελφές.

Γεμάτοι τρόμο και πόνο.

ΦΈΡΤΕ ΤΟΥΣ ΣΠΊΤΙ ΤΏΡΑ.

Φόρος τιμής στο Τελ Αβίβ για τα 30 παιδιά που κρατούνται όμηροι στη Γάζα», γράφει η ανάρτηση.

