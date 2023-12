Ισλανδία: Εξερράγη το ηφαίστειο – Λάβα και καπνός κάλυψαν τα πάντα (βίντεο)

Εξερράγη το ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία μετά από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Φοβούμενες μια ισχυρή έκρηξη στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες, οι αρχές εκκένωσαν τον περασμένο μήνα τους περίπου 4.000 κατοίκους της ψαροχώρας Γκρίνταβικ.

❗🌋🇮🇸 - #BREAKING : The fissure northeast of Grindavík is now 3.5 km long. In just 2 hours the fissure expanded from 1 to 3.5 km. Currently, around 150 cubic meters of lava are erupting per second. pic.twitter.com/abp5YBv2Hm

Το Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας προειδοποίησε στον ιστότοπο του ότι «έχει ξεκινήσει μια έκρηξη βόρεια του Γκρίνταβικ από το Χάγκαφαλ».

Η έκρηξη στον κρατήρα Sundhjuka φώτισε τον νυχτερινό ουρανό με εκτοξεύσεις μάγματος μετά από μια σειρά σεισμών που έπληξαν την περιοχή.

Είναι ορατή στις κάμερες διαδικτύου και φαίνεται να εντοπίζεται κοντά στο Hagafell, περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια του Γκρίνταβικ.

Ελικόπτερο της ακτοφυλακής θα απογειωθεί σύντομα για να επιβεβαιώσει την ακριβή θέση και το μέγεθος της έκρηξης.

JUST IN: First aerial footage captured just minutes ago of the newly opened volcanic fissure near Grindavík, Iceland.

It is estimated to be about 3 km long! pic.twitter.com/uLLpmZHvFe

