Ιστορικές πλημμύρες στο Κουίνσλαντ- Κροκόδειλος εθεάθη να κολυμπά στην πόλη

Οι εκτεταμένες πλημμύρες από το πέρασμα του κυκλώνα Τζάσπερ στην πολιτεία του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία έβγαλαν κροκόδειλους στους δρόμους στην πόλη Κερνς, ενώ το αεροδρόμιο έκλεισε, καθώς οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης πλημμύρισαν.

Χιλιάδες άνθρωποι στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κλήθηκαν να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, ενώ πάνω από 300 κάτοικοι χρειάστηκε να διασωθούν από αέρος, και περισσότερα από 14.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για τη χειρότερη πλημμύρα που έχει σημειωθεί ποτέ στην περιοχή της Αυστραλίας.

You have seen snakes on a plane. But have you ever seen Croc at a Petrol Stop? #cairns #flood #farnorthqueensland #australia pic.twitter.com/UleaNP53kl

— Ryan Fisher (@Ryanjfisher01) December 17, 2023