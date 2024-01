Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών ταρακούνησε την επαρχία Μαλάτια της ανατολικής Τουρκίας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Η δόνηση σημειώθηκε στις 15:04 ώρα Ελλάδος (16:04 τοπική ώρα) και είχε εστιακό βάθος 13,93 χλμ.

Ο σεισμός προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και έγινε αισθητός και στους γειτονικούς νομούς.

H Μαλάτια είχε πληγεί σοβαρά και υπέστη σοβαρές καταστροφές από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023, των 7,7 και 7,6 βαθμών, με επίκεντρο τη γειτονική επαρχία Καχραμάνμαρας.

