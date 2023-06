Ισχυρή έκρηξη στο Παρίσι: 29 τραυματίες, οι τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

Σωστικά συνεργεία αναζητούν δύο αγνοούμενους στα ερείπια του κτηρίου που κατέρρευσε εν μέρει μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το απόγευμα τη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας, στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Τουλάχιστον 29 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η κατάσταση τεσσάρων εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των γαλλικών αρχών.

Ήταν γύρω στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 6:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος) όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας, κοντά στην πλατεία Αλφόνς Λαβεράν, με αποτέλεσμα το κτήριο όπου στεγάζεται η αμερικανική ακαδημία μόδας να καταρρεύσει εν μέρει και άλλα δύο να τυλιχτούν στις φλόγες.

«Άκουσα μια ισχυρή έκρηξη και όταν βγήκα από το εστιατόριο, είδα πυρκαγιά στο τέλος της οδού Σεν Ζακ», είπε ένας 29χρονος εργαζόμενος.

Η οδός Σεν Ζακ οδηγεί από τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ απέχει λίγα οικοδομικά τετράγωνα από τους περίφημους Κήπους του Λουξεμβούργου.

«Ήμουν στο σπίτι και έγραφα… νόμιζα πως ήταν έκρηξη βόμβας», δήλωσε η ιστορικός Τέχνης Μονίκ Μοσέ, υπογραμμίζοντας πως από το ωστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού της. «Ένας γείτονας χτύπησε την πόρτα και μου είπε ότι η πυροσβεστική ζήτησε να εκκενώσουμε την περιοχή το συντομότερο δυνατόν. Πήρα τον φορητό υπολογιστή και το κινητό μου τηλέφωνο. Δεν σκέφτηκα καν να πάρω τα φάρμακά μου», αφηγήθηκε.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση περίπου 230 πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μιάμιση ώρα μετά την εκδήλωσή της.

#BREAKING: A portion of the Paris American Academy has collapsed following major gas explosion in Paris, France.

Video via @Mediavenir| photo on the right is from Google maps. pic.twitter.com/0GWRGUuZyY

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 21, 2023