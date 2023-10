Ιράν: Το Ισραήλ θα πάρει «απάντηση» αν συνεχίσει να διαπράττει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα

Ο άσπονδος εχθρός του Ισραήλ, το Ιράν, δηλώνει έτοιμο να επιτεθεί κατά του Ισραήλ αν δεν σταματήσει τον βομβαρδισμό της Γάζας.

Αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Γάζα, θα πάρει «απάντηση» και θα έχει να αντιμετωπίσει «νέες συνθήκες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν από την Βηρυττό όπου βρίσκονταν.

«Δεν μπορούν να θέτουν τη Γάζα υπό πλήρη πολιορκία, να βομβαρδίζουν αμάχους και να διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και να περιμένουν ότι δεν θα υπάρξει απάντηση» διεμήνυσε, σύμφωνα με το Al Jazeera.

