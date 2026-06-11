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ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: «Θα απαντήσουμε με κόλαση» στις ΗΠΑ
Ιράν
clock 07:51 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Ματζίντ Μουσαβί, απάντησε στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, προειδοποιώντας για «κόλαση» στην περιοχή.

«Κάνετε τα ιερά Στενά του Ορμούζ επικίνδυνα; Θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από όλο το Ιράν», φέρεται να δήλωσε ο Μουσαβί, σύμφωνα με το Tasnim.

Πρόσθεσε ακόμη ότι αυτή θα είναι «η απάντηση στην αυθάδεια των Αμερικανών στην περιοχή, αν θέλει ο Θεός».

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