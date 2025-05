Ιράν: Πατέρας σκότωσε την 18χρονη κόρη του γιατί αποκάλυψε την εξωσυζυγική του σχέση

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο Ιράν, με θύμα μία 18χρονη κοπέλα. Η Φατεμέχ Σολτανί έπεσε νεκρή από τα χέρια του ίδιου της του πατέρα, όταν αποκάλυψε στην μητέρα της ότι την απατά.

Η ίδια εργαζόταν κρυφά σε ινστιτούτο αισθητικής, καθώς φοβόταν την αντίδραση του πατέρα της και δεν είχε αποκαλύψει τίποτα στην οικογένειά της.

Εκείνος, όμως, το ανακάλυψε και έκλεισε ραντεβού μέσω ενός αριθμού που αναγραφόταν στη σελίδα της επιχείρησης στο Instagram.

Όταν η Φατεμέχ συνειδητοποίησε ότι ο άνδρας που την περίμενε ήταν ο πατέρας της, φέρεται να τηλεφώνησε στη μητέρα της, όμως δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Στο κατώφλι του ινστιτούτου αισθητικής ο πατέρας της τής επιτέθηκε με μαχαίρι, καταφέροντάς της πολλαπλά χτυπήματα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας τον δείχνει να σέρνει τη 18χρονη στο πάτωμα, να γονατίζει πάνω της και να τη μαχαιρώνει επανειλημμένα. ο φρικτό έγκλημα έλαβε χώρα ενώ περνούσε κόσμος με τα πόδια και με αυτοκίνητα.

Το σοκαριστικό βίντεο από τη δολοφονία στο Ιράν

While you both host regime officials and theorize ‘nuance,’ 18-year-old Fatemeh Soltani was murdered under a law that values her life at half of a man’s.

Tell us again how this system is ‘evolving’. @RichardEngel @SkyYaldaHakim

An 18-year-old girl from Tehran, murdered in… pic.twitter.com/0UeuoAXATl

— Lulu (@upuouo) April 25, 2025