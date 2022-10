Ιράν: Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για 6η εβδομάδα

Έμποροι και εργάτες σε αρκετές πόλεις του Ιράν συμμετείχαν σε απεργίες το Σάββατο, στο πλαίσιο των μαζικών κινητοποιήσεων οι οποίες ξέσπασαν πριν από έναν μήνα και πλέον με αφορμή τον θάνατο της νεαρής ιρανής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί, έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, ανέφεραν ΜΚΟ.

Η 22χρονη Μαχσά Αμινί πέθανε τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών, που την κατηγόρησε πως δεν κάλυπτε πλήρως τα μαλλιά της, κατά συνέπεια παραβίαζε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων, των πιο ογκωδών στο Ιράν έπειτα από εκείνες του 2019 εναντίον της αύξησης των τιμών των καυσίμων, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 122 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα το Όσλο.

Χιλιάδες Ιρανές, πολλές με ακάλυπτο κεφάλι, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινήματος αμφισβήτησης, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του κληρικαλιστικού καθεστώτος, χωρίς να διστάζουν να αναμετρηθούν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οργανώθηκαν νέες διαδηλώσεις το Σάββατο, όμως είναι δύσκολη κάθε προσπάθεια αποτίμησης του εύρους τους, εξαιτίας των περιορισμών στην πρόσβαση στο διαδίκτυο που έχουν επιβληθεί από τις αρχές. Συνοδεύτηκαν από απεργίες.

«Συστηματική καταπίεση»

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος 1500tasvir έκανε λόγο για «απεργίες» που οργανώθηκαν σε πολλές πόλεις, όπως «η Σαναντάτζ, η Μπουκάν και η Σακέζ» (βόρεια). Η τελευταία είναι η πόλη όπου γεννήθηκε η Μαχσά Αμινί.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, έκανε επίσης λόγο για εμπόρους που απέργησαν στις ίδιες πόλεις και στη Μαριβάν (δυτικά).

Στην Ταμπρίζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, δεκάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν μπροστά σε σοκολατοποιία, σύμφωνα με βίντεο που το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα.

Φοιτητές διαδήλωσαν σε αρκετά πανεπιστήμια της χώρας, σύμφωνα με τον 1500tasvir, που αναφέρθηκε στη σχολή Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής στη Γιαζντ (κεντρικά), στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στο πανεπιστήμιο Αλαμέ Ταμπαταμπάι, ανατολικά της πρωτεύουσας, στο πανεπιστήμιο Ράζι στην Κερμανσάχ (βορειοδυτικά) και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Χαμεντάν (δυτικά), στην Αχβάζ και στη Γιασούτζ (νοτιοδυτικά).

Δεκάδες φοιτητές επευφημούσαν και τραγούδαγαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, δείχνει βίντεο που μεταφόρτωσε στο Twitter ο 1500tasvir.

