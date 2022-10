Κίνα: Τρίτη θητεία για τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Ο Σι Τζινπίνγκ εξασφάλισε σήμερα την τρίτη του θητεία στην ηγεσία της Κίνας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, μετά το 20ό συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, στο οποίο ο 69χρονος ηγέτης ενίσχυσε περαιτέρω την εξουσία του.

Δεν υπήχε αμφιβολία ότι ο Σι Τζινπίνγκ θα αναδεικνυόταν για άλλα πέντε χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚ στην ψηφοφορία κεκλεισμένων των θυρών, που σημαίνει ότι θα αναδειχθεί εκ νέου πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου τον Μάρτιο του 2023.

Σάλος με την απομάκρυνση του Χου Τζιντάο - Τι απαντά το Πεκίνο

Λίγες ώρες αφού ο πρώην ηγέτης της Κίνας Χου Τζιντάο απομακρύνθηκε, παρά την θέλησή του, από την τελετή λήξης του Συνεδρίου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αιτία της απροσδόκητης αυτής σκηνής ήταν ότι ο πρώην πρόεδρος «δεν αισθανόταν καλά».

«Ο Χου Τζιντάο επέμεινε να παρευρεθεί στην τελετή λήξης...παρά το γεγονός ότι πρόσφατα βρισκόταν σε ανάρρωση», διαβεβαιώνει το πρακτορείο Νέα Κίνα στο Twitter.

«Καθώς δεν αισθανόταν καλά κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η ομάδα του, για το καλό της υγείας του, τον συνόδευσε σε διπλανή αίθουσα για να ξεκουραστεί. Τώρα, είναι πολύ καλύτερα», διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η θέση του κατά την τελετή λήξης του Συνεδρίου ήταν δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ στο Μέγαρο του Λαού. Στο οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή του το AFP εμφανίζονται μέλη του προσωπικού να τον καλούν να σηκωθεί από την θέση του. Ενας υπάλληλος προσπαθεί να τον πιάσει από το χέρι, αλλά εκείνος αρνείται. Ο ίδιος άνθρωπος προσπαθεί να τον σηκώσει από τις μασχάλες, αλλά ο προκάτοχος του Σι Τζινπίνγκ, φανερά εξασθενημένος, συνεχίζει να αντιστέκεται.

China’s former president #HuJintao seems to be forced led out of the council before the historic voting early today😅

历史时刻 #胡錦淘 #胡锦涛 被带出 #二十大会场 pic.twitter.com/LMuSsRNxHt

— Add Kevin (@add_kevin1) October 22, 2022